В Сосновом Бору на бизнесмена завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотруднику

В Ленобласти частного предпринимателя обвиняют в денежной задолженности перед сотрудником.

В Сосновом Бору предприниматель стал фигурантов уголовного дела за отказ выплачивать зарплату сотруднику. Следствие определило, что на момент необходимости выплаты, на счету компании деньги были.

Известно, что 42-летний бизнесмен в течение полугода не отдавал подчиненному заработанные деньги. В период с марта по сентябрь 2015 года начальник задолжал потерпевшему 47 тысяч рублей. По мнению представителей обвинения, работодатель нарушил конституционное право на вознаграждение труда.

В рамках расследования обстоятельств дела обвиняющая сторона изучит финансовую документацию предприятия, а также предприняты меры по погашению задолженностей со стороны бизнесмена.