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В Сосновом Бору на бизнесмена завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотруднику
Сегодня, 14:01
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lesjasap
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В Сосновом Бору на бизнесмена завели уголовное дело за невыплату зарплаты сотруднику

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В Ленобласти частного предпринимателя обвиняют в денежной задолженности перед сотрудником.

В Сосновом Бору предприниматель стал фигурантов уголовного дела за отказ выплачивать зарплату сотруднику. Следствие определило, что на момент необходимости выплаты, на счету компании деньги были.
 
Известно, что 42-летний бизнесмен в течение полугода не отдавал подчиненному заработанные деньги. В период с марта по сентябрь 2015 года начальник задолжал потерпевшему 47 тысяч рублей. По мнению представителей обвинения, работодатель нарушил конституционное право на вознаграждение труда. 
 
В рамках расследования обстоятельств дела обвиняющая сторона изучит финансовую документацию предприятия, а также предприняты меры по погашению задолженностей со стороны бизнесмена. 
Теги: зарплата , ленобласть , основый бор , уголовное дело
Категории: Новости СПб

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