В Сосновом Бору выявили 104 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки статистику дополнили еще двое заболевших.

По состоянию на 17:00 в воскресенье, 30 мая, в Сосновом Бору выявлено 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила главный санитарный врач города Ираида Егорова.

За прошлые сутки на территории Соснового Бора были обнаружены еще двое зараженных. Выздоровели 14 человек, скончался один.

Администрация города издала постановления об установке медицинского наблюдения за новыми заболевшими и за контактировавшими с ними гражданами.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружено 53 новых случая коронавируса.

Фото: ВКонтакте / sosnovy_bor