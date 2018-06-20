В Сосновом Бору три пенсионерки стали жертвами карманников

Правоохранительные органы проводят проверки по данным фактам.

В минувший четверг, 18 апреля, в Сосновом Бору три пожилые женщины стали жертвами мошеннических операций. Об этом сообщает сетевое издание "Маяк".

В одном из случаев 73-летняя пенсионерка сообщила, что на проспекте Героев у неё вытащили кошелёк с денежными средствами.

Перед потерпевшей женщина вроде как упала на дорогу из-за плохого самочувствия. Потерпевшая решила ей помочь.

К ней на помощь поспешила другая женщина. "Помощница" выкрала из сумки потерпевшей кошелёк. 65-летняя жительница города сообщила, что у неё украли кошелёк в магазине и золотое украшение с банковской картой. Ещё одна пенсионерка осталась без кошелька, в котором было полторы тысячи рублей и пенсионное удостоверение.

Правоохранительные органы проводят проверки по данным фактам.

Источник: сетевое издание "Маяк"