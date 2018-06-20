В лесу Соснового Бора заблудился подросток

За подростком направили поисковую группу спасателей, с которой юноша однако разминулся. Парень сам смог выбраться из лесной глуши.

Ребенок заблудился в лесном массиве города Сосновый Бор, находящегося в Ленобласти. Чтобы найти дорогу домой подростку пришлось позвонить в дежурную службу спасателей. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Молодой житель Соснового Бора, что в Ленинградской области, заблудился в лесу. Он испугался и сообщил о произошедшем в полицию. Он отметил, что находится между двумя магазинами. Медицинская помощь ему не требовалась.

Отметим, за подростком направили поисковую группу спасателей, с которой юноша однако разминулся. Парень сам смог выбраться из лесной глуши.

Источник: "Невские Новости"