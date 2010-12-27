Спасателям из Соснового Бора пришлось вызволять диван из речного плена

Задачу спасателей в большей мере усложнил начавший таять лед. Однако "спасти" диван все же удалось.

Старый диван в Заречье стал причиной немалых усилий со стороны сосновоборской бригады спасателей а также местной администрации. Об этом сообщают в сетевом издании "Цензуры.нет".

Старый диван, застрявший в акватории Коваша, засняли камеры смартфонов местных жителей еще несколько дней назад. С того времени снимки облетели все соцсети, тем самым привлекая внимание местной власти и создавая немалые проблемы.

Специалисты комитета ЖКХ стали думать о возможности удалить из акватории потенциально опасный объект. В это время у берега начал таять лед, что усложнило задачу. Поэтому, вместо сотрудников "Спецавтотранса" привлекли спасателей МЧС. В итоге, в последний день зимы, диван извлекли с помощью тросов.

Источник: сетевое издание "Цензуры.нет"