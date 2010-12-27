В Сосновом Бору в больницу доставлен молодой человек с ножевыми ранениями

Инцидент произошёл ночью 6 июня в квартире дома по проспекту Героев. Там у своей знакомой собралась компания мужчин. В процессе посиделок между гостями произошёл конфликт. В результате один из его участников схватился за нож и ударил обидчика в грудь. Раны получил 19-летний житель Соснового Бора. Его доставили в ЦМСЧ-38.