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В Сосновом Бору в больницу доставлен молодой человек с ножевыми ранениями
Сегодня, 15:54
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KaterinaKono13

В Сосновом Бору в больницу доставлен молодой человек с ножевыми ранениями

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Нападения произошло в результате конфликта между нападавшим и потерпевшим на одной из совместных тусовок.

В Ленобласти произошло нападение на гражданина Соснового Бора 19-ти лет Об этом сообщает Mayaksbor. Нападавшим оказался знакомый молодого человека, который вспылил во время конфликта, достав нож и нанеся потерпевшему многочисленные ножевые ранения.

Инцидент произошёл ночью 6 июня в квартире дома по проспекту Героев. Там у своей знакомой собралась компания мужчин. В процессе посиделок между гостями произошёл конфликт. В результате один из его участников схватился за нож и ударил обидчика в грудь. Раны получил 19-летний житель Соснового Бора. Его доставили в ЦМСЧ-38. 

Преступник поспешно скрылся с места преступления. В настоящее время его разыскивают правоохранители. По данному факту возбуждается уголовное дело.

Теги: новости ленобласти, новости соснового бора, сосновый бор
Категории: Новости Ленинградской области,

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