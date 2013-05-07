В Сосновом Бору спасли истощенную самку тюленя

Активисты отвезли ее в Центр сохранения морских млекопитающих.

В воскресенье, 18 апреля, жители Соснового Бора спасли истощенную самку тюленя. Активисты отвезли ее в Центр сохранения морских млекопитающих. Об этом рассказали в пресс-службе "Водоканала".

Серая самочка сильно истощена: вместо 40 килограмм, необходимых для полноценной жизни, зверь весит всего 12. У детеныша на теле остались следы от крупных птиц. Специалисты оценивают состояние новенькой как неудовлетворительное. Самочку поместили в индивидуальный карантинный бокс для дальнейшего лечения.

Ранее Piter.tv писал, что Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал видео "поющих" тюленей. На видео показаны тюлени, спасенные из разных акваторий.

Фото: Вконтакте / Водоканал Санкт-Петербурга