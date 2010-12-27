В Сосновом Бору откроется новая пожарная часть

Часть будет защищать город от возможных происшествий чрезвычайного характера.

В Сосновом Бору в торжественной обстановке произойдет открытие новой пожарной части. Мероприятие пройдет не просто так, а в честь международного Дня гражданской обороны. Об этом сообщается в сетевом издании "Online47".

Основыми целями данной части являются постоянные защитные действия касательно II блока ЛАЭС, а также защита самого города от возможных происшествий чрезвычайного характера.

Напомним, что Всемирный день гражданской обороны традиционно отмечается в первый день весны, в соответствии с решением Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны в 1990 году. Семнадцать лет назад, 1 марта, в 1972 году, был принят устав Международной организации гражданской обороны.

Источник: сетевое издание "Online47"