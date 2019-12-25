В Сосновом Бору открыли памятник героям-рыбакам деревни Устье

Местные жители обеспечивали Ленинград рыбой во время Великой Отечественной войны.

В Сосновом Бору состоялось торжественное открытие памятника жителям деревни Устье – рыбакам, которые рисковали жизнью ради того, чтобы поставлять рыбу на фронт и в блокадный Ленинград в годы войны. Об этом сообщило издание "Маяк".

Так, в 1942 году было добыто 80 тонн продукции несмотря на постоянные обстрелы со стороны фашистских захватчиков.

Место для памятника было выбрано и одобрено представителями Общественной палаты региона, городскими депутатами, руководством ЛАЭС. Проект монумента принадлежит скульптору Александру Пехтереву.

На церемонии выступили заместитель главы местной администрации Андрей Колган, депутаты, а также коренные жители Устья.

Ранее мы рассказали о том, что в Смольном определились с местом установки памятника Жанне д"Арк в Петербурге.

Фото: "Маяк"