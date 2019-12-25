В Сосновом Бору отопление отключат позже назначенного срока из-за похолодания

Отопление должны были отключить сегодня.

Завершить отопительный сезон в Сосновом Бору должны были в четверг, 19 мая. Однако непогода внесла свои коррективы: из-за похолодания график решили сдвинуть, сообщили в администрации города.

Новую дату планируют назначить на следующей неделе, однако и тогда сроки будут напрямую зависеть от погоды. Согласно различным сервисам прогноза погоды, в ближайшие десять дней в Сосновом Бору днем будет +12...+17 градусов, а ночью столбики термометров покажут +4...+6 градусов.

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