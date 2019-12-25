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В Сосновом Бору изолировали сто сотрудников ЛАЭС
Сегодня, 13:40
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lizapoluda

В Сосновом Бору изолировали сто сотрудников ЛАЭС

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Их поместили в санаторий.

В Сосновом Бору сто сотрудников АЭС, работавших на белочных щитах, переведены на режим самоизоляции. Об этом сообщил Online47.

Мера была принята после отправки на карантин одного из сотрудников с симптомами COVID-19. Несмотря на то, что тест показал отрицательный результат, руководство ЛАЭС обеспечила дополнительные меры безопасности на объекте. 

Сейчас работники находятся в санатории  "Копанское". 

Ранее мы сообщали о том, что коронавирус подтвердился у одного из сотрудников в среду, 8 апреля. 

Фото: Росэнергоатом 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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