В Сосновом Бору изолировали сто сотрудников ЛАЭС

Их поместили в санаторий.

В Сосновом Бору сто сотрудников АЭС, работавших на белочных щитах, переведены на режим самоизоляции. Об этом сообщил Online47.

Мера была принята после отправки на карантин одного из сотрудников с симптомами COVID-19. Несмотря на то, что тест показал отрицательный результат, руководство ЛАЭС обеспечила дополнительные меры безопасности на объекте.

Сейчас работники находятся в санатории "Копанское".

Ранее мы сообщали о том, что коронавирус подтвердился у одного из сотрудников в среду, 8 апреля.

Фото: Росэнергоатом