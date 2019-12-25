В Сосновом Бору хулиганы отняли у юноши телефон и электронную сигарету

Полицейские задержали 30-летних подозреваемых.

В Сосновом Бору мужчины отобрали у подростка электронную сигарету и смартфон. Инцидент произошел в субботу, 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На Ленинградской улице около двух часов ночи двое неизвестных напали на 18-летнего молодого человека и, угрожая ножом, забрали у него гаджеты, после чего скрылись.

Спустя 20 минут сотрудники полиции по "горячим следам" задержали на Солнечной улице в городе Сосновый Бор двух мужчин. Похищенное изъяли.

Против хулиганов возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Фото: Piter.tv