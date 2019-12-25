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В Сосновом Бору хулиганы отняли у юноши телефон и электронную сигарету
Сегодня, 11:58
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В Сосновом Бору хулиганы отняли у юноши телефон и электронную сигарету

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Полицейские задержали 30-летних подозреваемых.

В Сосновом Бору мужчины отобрали у подростка электронную сигарету и смартфон. Инцидент произошел в субботу, 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На Ленинградской улице около двух часов ночи двое неизвестных напали на 18-летнего молодого человека и, угрожая ножом, забрали у него гаджеты, после чего скрылись.

Спустя 20 минут сотрудники полиции по "горячим следам" задержали на Солнечной улице в городе Сосновый Бор двух мужчин. Похищенное изъяли. 

Против хулиганов возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Фото: Piter.tv

Теги: воры, нападение, сосновый бор, украли электронную сигарету
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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