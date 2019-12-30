В Сосновом Бору женщина нашла трупы матери и брата

На трупах не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Жительница Соснового Бора нашли тела своих двух ближайших родственников в их собственной квартире. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Женщина приехала 8 января около 18 часов в квартиру в доме 27 по проспекту Героев. Там она нашла тело 72-летней матери и 50-летнего старшего брата.

На трупах не нашли внешних признаков насильственной смерти, останки направлены в морг для установления причины смерти.

Под путепроводом на проспекте Культуры нашли тело девушки.

Фото: Piter.TV