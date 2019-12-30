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В Сосновом Бору женщина нашла трупы матери и брата
Сегодня, 13:54
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nastya960

В Сосновом Бору женщина нашла трупы матери и брата

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На трупах не нашли внешних признаков насильственной смерти.

Жительница Соснового Бора нашли тела своих двух ближайших родственников в их собственной квартире. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Женщина приехала 8 января около 18 часов в квартиру в доме 27 по проспекту Героев. Там она нашла тело 72-летней матери и 50-летнего старшего брата.

На трупах не нашли внешних признаков насильственной смерти, останки направлены в морг для установления причины смерти.

Под путепроводом на проспекте Культуры нашли тело девушки.

Фото: Piter.TV

Теги: сосновый бор, трупы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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