Под путепроводом на проспекте Культуры нашли тело девушки

Причина смерти петербурженки пока неизвестна.

В понедельник, 6 января, по путепроводом на проспекте Культуры скончалась молодая девушка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, у погибшей не было с собой документов. Она была одета в синие джинсы, темный пуховик и черные сапоги с небольшим каблуком.

По версии очевидцев, девушка могла попасть под колеса автомобиля, либо сорваться с путепровода. Точную причину произошедшего предстоит установить правоохранителям.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новогодний рэп-батл в метро перешел в потасовку со стрельбой.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"