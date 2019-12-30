Под путепроводом на проспекте Культуры нашли тело девушки

В понедельник, 6 января, по путепроводом на проспекте Культуры скончалась молодая девушка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По словам свидетелей, у погибшей не было с собой документов. Она была одета в синие джинсы, темный пуховик и черные сапоги с небольшим каблуком.
По версии очевидцев, девушка могла попасть под колеса автомобиля, либо сорваться с путепровода. Точную причину произошедшего предстоит установить правоохранителям.
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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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