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Под путепроводом на проспекте Культуры нашли тело девушки
Сегодня, 16:45
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nadezhda_sib

Под путепроводом на проспекте Культуры нашли тело девушки

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Причина смерти петербурженки пока неизвестна.

В понедельник, 6 января, по путепроводом на проспекте Культуры скончалась молодая девушка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, у погибшей не было с собой документов. Она была одета в синие джинсы, темный пуховик и черные сапоги с небольшим каблуком. 

По версии очевидцев, девушка могла попасть под колеса автомобиля, либо сорваться с путепровода. Точную причину произошедшего предстоит установить правоохранителям. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новогодний рэп-батл в метро перешел в потасовку со стрельбой

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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