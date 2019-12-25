В Сосновом Бору 601 человек заболел коронавирусом

При этом 358 горожан выздоровели.

По состоянию на вечер вторника, 7 июля, в городе Сосновый Бор прибавилось 2 случая заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших на территории составляет 601 человек. Об этом сообщило издание "Маяк".



По информации главного государственного врача города Ираиды Егоровой, полностью выздоровели уже 358 граждан. В стационаре находятся 29 зараженных, трое из которых – в тяжелом состоянии. Результатов повторного теста ждут 104 гражданина с подозрением на коронавирусную инфекцию.



Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружено 50 новых случаев коронавируса в 36 населенных пунктах.



Фото: Piter.TV