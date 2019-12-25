  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сосновом Бору 601 человек заболел коронавирусом
Сегодня, 17:24
120
lizapoluda

В Сосновом Бору 601 человек заболел коронавирусом

0 0

При этом 358 горожан выздоровели.

По состоянию на вечер вторника, 7 июля, в городе Сосновый Бор прибавилось 2 случая заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших на территории составляет 601 человек. Об этом сообщило издание "Маяк". 


По информации главного государственного врача города Ираиды Егоровой, полностью выздоровели уже 358 граждан. В стационаре находятся 29 зараженных, трое из которых – в тяжелом состоянии. Результатов повторного теста ждут 104 гражданина с подозрением на коронавирусную инфекцию. 


Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружено 50 новых случаев коронавируса в 36 населенных пунктах.


Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии