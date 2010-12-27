В Солнечном поздно вечером горела баня на Вокзальной улице

В Курортном районе 26 декабря закончилось для спасателей тушением пожара в Солнечном.

В Курортном районе поздно вечером 26 декабря пожарные тушили частную баню. Сообщается, что постройка была деревянная.

Инцидент произошел на Вокзальной улице. Огонь разгорелся около половины десятого вечера. На месте возгорания работали сотрудники ГУ МЧС по региону. Они рассказали, что пожар начался в каркасно-щитовом здании с площадью в 40 квадратных метров. В помещении полностью сгорели перекрытия.

Пожарным удалось ликвидировать пламя спустя час после вызова. Тушением занимались девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Сведений о пострадавших нет.