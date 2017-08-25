"Фонтан желаний" оставил без воды половину жителей Сочи

Очередная авария на водопроводе в Сочи лишила жителей водообеспечения.

В Городе Сочи огромный поток ржавой воды вырвался на улицы города. Как выяснилось, на улице Пластунской 25 августа прорвало трубу водопровода. Напор оказался таким мощным, что местные жители сразу окрестили его “фонтаном желаний”.

В результате прорыва без воды остались жители близлежащих кварталов и районов.

Напомним, что некоторое время назад на другом участке Пластунской улицы также прорвало трубу. Представителям ООО “Сочиводоканала” уже надоело оповещать горожан об аварийных ситуациях.

В этот раз поток воды сумел превратить автомобильную дорогу в водоплавательную зону. Водители стараются объехать”реку” по встречной полосе. Из-за этого образуется крупная пробка.

Видео: YouTube/Sochi Express