В Сочи спасли енота, который ждал помощи на фонарном столбе

Енот повторил прыжок Тома Круза из "Миссия невыполнима-6".

В Сочи неравнодушные люди наблюдали за спасением енота. Специалисты попытались снять с фонарного столба животного, которое непонятно каким образом оказалось на высоте.

Однако енот не хотел "сдаваться" в руки людям, в результате смелый зверек решился в точности повторить трюк Тома Круза из фильма "Миссия невыполнима‐6". Зрители, которые случайно оказались на месте ЧП, затаили дыхание во время героического прыжка енота.

На кадрах видно, как "пушистик" не доверяя людям, пятился назад, затем на некоторое время животное застывает и прыгает на растянутый внизу тент. После енот ретируется.

Видео: Вести Сочи