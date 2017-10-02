В Сочи задержан популярный блогер Александр Валов

Полиция Сочи задержала известного блогера Александра Валова. По его словам, правоохранители угрожают его оставить в камере на ночь до суда.

Как сообщает "Росбалт", в Сочи сотрудниками полиции был задержан блогер Александр Валов.



По словам задержанного, его обвиняют по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Валову вменяют вовремя не заплаченный штраф в размере 2 тысяч рублей.



Блогер сообщил изданию, что ,предположительно, задержание стало местью за его публикации.



Александр Валов находится в отделении полиции Центрального района Сочи. Суд по его делу состоится только во вторник.