В Сочи могут пройти две гонки "Формулы-1"

Гран-при России проводится с 2014 года.

Пресс-служба компании-промоутера Гран-при России "Формулы-1" "Росгонки" в интервью порталу "Чемпионат.com" поделилась мнением о возможности принять несколько этапов гоночной серии в Сочи. В зарубежных СМИ появилась информация, что трасса "Сочи Автодром" готова принять две гонки в нынешнем сезоне.

В период непростой ситуации мы постоянно находимся в тесном взаимодействии с коллегами из "Формулы-1" и обсуждаем различные варианты проведения гоночного уик-энда в Сочи. Мы готовы к проведению нескольких этапов. Сочи обладает великолепной инфраструктурой, а "Росгонки" как промоутер — достаточным опытом и человеческими ресурсами. Пресс-служба компании "Росгонки"

Напомним, этап "Формулы-1" Гран-при России проходит в Сочи с 2014 года. Пилоты команды Mercedes выиграли на трассе "Сочи Автодром" шесть из шести гонок, четыре из них на счету шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Ранее стало известно, что сезон "Формулы-1" стартует 5 июля. В сети опубликовали календарь первых восьми этапов.

Видео: YouTube / FORMULA 1