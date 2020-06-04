В Сочи могут пройти две гонки "Формулы-1"

Пресс-служба компании-промоутера Гран-при России "Формулы-1" "Росгонки" в интервью порталу "Чемпионат.com" поделилась мнением о возможности принять несколько этапов гоночной серии в Сочи. В зарубежных СМИ появилась информация, что трасса "Сочи Автодром" готова принять две гонки в нынешнем сезоне.
В период непростой ситуации мы постоянно находимся в тесном взаимодействии с коллегами из "Формулы-1" и обсуждаем различные варианты проведения гоночного уик-энда в Сочи. Мы готовы к проведению нескольких этапов. Сочи обладает великолепной инфраструктурой, а "Росгонки" как промоутер — достаточным опытом и человеческими ресурсами.
Пресс-служба компании "Росгонки"
Напомним, этап "Формулы-1" Гран-при России проходит в Сочи с 2014 года. Пилоты команды Mercedes выиграли на трассе "Сочи Автодром" шесть из шести гонок, четыре из них на счету шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
Ранее стало известно, что сезон "Формулы-1" стартует 5 июля. В сети опубликовали календарь первых восьми этапов.
Видео: YouTube / FORMULA 1
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