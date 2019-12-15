Сезон "Формулы-1" стартует 5 июля

В Австрии и Великобритании пройдут два гоночных этапа.

Пресс-служба чемпионата мира гоночной серии "Формула 1" опубликовала в своем Twitter-аккаунте расписание восьми этапов сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Все гонки пройдут без зрителей на трибунах.

Сезон начнется с Гран-при Австрии 5 июля. Следующая гонка пройдет там же 12 июля. Еще два этапа пройдут в Великобритании. Календарь составлен до 6 сентября, когда пройдет Гран-при Италии. В заявлении пресс-службы "Формулы 1" отмечается, что даты остальных этапов будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее стало известно, что четырехкратный чемпион "Формулы 1" Себастьян Феттель покинет "Феррари" по окончании этого сезона.

Фото: Twitter / @F1

Видео: YouTube / FORMULA 1