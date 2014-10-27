В Сочи эвакуатор забрал машину вместе с водителем

Невнимательный эвакуаторщик увез автомобиль вместе с водителем.

Автолюбитель в Сочи выложил видео, в котором он рассказывает, что его машину эвакуировали вместе с ним самим. По словам водителя, эвакуаторщик уже в процессе езды заметил, что в автомобиле находился хозяин, но решил не останавливаться.

Как сообщил хозяин машины, его увезли с улицы Северной недалеко от торгового центра “The Sun City”. После этого авто доставили на специальную стоянку на улице Конституции СССР к дому номер 56 корпус 2. Жители города удивляются неправомерным действиям сотрудников службы эвакуации.

Видео: YouTube/sochi.com