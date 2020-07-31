Эксперты заявили, что дикий зверь может болеть бешенством.

В Сочи больной медведь вышел к посту ДПС. Об этом сообщили очевидцы через паблик в социальной сети "Вконтакте". Они опубликовали ролик с произошедшим в Лазаревском районе города. Известно, что дикий зверь вышел к полицейским около оста "Магри".

Местные жители считают, что медведь выглядел болезненно худым. Специалисты утверждают, что животное могло быть заражено бешенством. Вызвана ветеринарная служба

Реваз Пруидзе, начальник отдела ФГБУ "Сочинский национальный парк"

В пресс-службе Сочинского национального парка рассказали, что к месту событий прибыли сотрудники охраны и защиты леса. Вместе с представителями ГИБДД они занялись отпугиванием хищника от населенного пункта.

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе и уехал.

Фото и видео: Вконтакте/"Афиша и новости Сочи"

