В Сочи Lamborghini на скорости врезался в дорожное ограждение

Lamborghini на скорости врезался в дорожное ограждение. Об этом рассказали представители ГИБДД по Краснодарскому краю. В полиции уточнили, что дорогостоящее транспортное средство столкнулось с препятствием в Сочи. Из-за аварии никто не пострадал. Стоимость поврежденного автомобиля оценивается экспертами от 17 млн рублей.
Водитель Lamborghini не выдержал безопасную скорость движения, допустил занос на мокрой дороге с последующим наездом на препятствие - дорожное ограждение.
пресс-служба ГИБДД по региону
В социальных сетях отметили, что в ДТП оказалась машина Lamborghini Urus.
Lamborghini за 25 млн рублей попал в ДТП с Jaguar в Сестрорецке.
Фото: Telegram/РИА Новости
Видео: Telegram / Mash
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