В Сочи Lamborghini на скорости врезался в дорожное ограждение

Автомобиль, стоимость которого превышает 17 млн, стал участником аварии.

Lamborghini на скорости врезался в дорожное ограждение. Об этом рассказали представители ГИБДД по Краснодарскому краю. В полиции уточнили, что дорогостоящее транспортное средство столкнулось с препятствием в Сочи. Из-за аварии никто не пострадал. Стоимость поврежденного автомобиля оценивается экспертами от 17 млн рублей.

Водитель Lamborghini не выдержал безопасную скорость движения, допустил занос на мокрой дороге с последующим наездом на препятствие - дорожное ограждение. пресс-служба ГИБДД по региону

В социальных сетях отметили, что в ДТП оказалась машина Lamborghini Urus.

Lamborghini за 25 млн рублей попал в ДТП с Jaguar в Сестрорецке.

Фото: Telegram/РИА Новости

Видео: Telegram / Mash