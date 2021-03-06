Lamborghini за 25 млн рублей попал в ДТП с Jaguar в Сестрорецке

Удар получился не очень сильным, но обе машины помялись.

В минувшую пятницу, 5 марта, в Сестрорецке произошло ДТП с двумя элитными иномарками – на Дубковском шоссе столкнулись Lamborghini Urus 007 и Jaguar. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как черный "Ягуар" собирается вывернуть влево, выезжая из Дубковского переулка на шоссе. Однако невнимательный водитель не замечает движущийся по главной дороге красный "Ламборгини" и продолжает выезд со двора. "Ламборгини" тоже не остановился, чтобы пропустить нерадивого автомобилиста, и машины ударились. Столкновение получилось довольно мягким, но, со слов очевидцев, в красной иномарке сработали подушки безопасности, а у "Ягуара" отвалилась часть бампера спереди.

Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, попавшая в ДТП красная иномарка стоит 25 миллионов рублей. О состоянии автомобилистов информации не появлялось.





Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург