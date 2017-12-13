В Сочи КАМАЗ проехал на красный и сбил женщину с ребенком на переходе

Опубликовано видео момента наезда на пешеходов с камер наблюдения и последствий ДТП.

Жуткое ДТП произошло накануне днем, 20 февраля, в Сочи: КАМАЗ сбил на переходе женщину с ребенком.

ДТП произошло в половине четвертого. На опубликованных кадрах с камеры наблюдения видно, что группа пешеходов дождалась разрешающего сигнала светофора и начала переходить проезжую часть по всем правилам. Женщина с мальчиком были чуть впереди остальных. В это время самосвал под управлением 32-летнего мужчины решил проскочить на красный и выехал на переход. Пешеходы отскочили назад, а женщина с ребенком уже не успели и попали под колеса грузовика.

Сообщается, что 43-летняя мама и 8-летний ребенок в тяжелом состоянии доставлены в больницу. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: YouTube/ Блокнот Блокнот, ЧП Сочи