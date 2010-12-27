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В Смольном решили, как будет благоустроен Обводный канал
Сегодня, 17:28
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himif

В Смольном решили, как будет благоустроен Обводный канал

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Водоем обзаведется новыми мостами, а территория набережной облагородится.

В Смольном утвердили проект благоустройства Обводного канала, сообщила пресс-служба городского правительства. Речь пойдет об участке от улицы Степана Разина до Межевого канала. Такое решение приняли 11 ноября на рабочем совещании с членами городского правительства, которое провел губернатор города Александр Беглов.

В рамках проекта планируется реконструировать Гутуевский мост, построить новую переправу через реку Екатерингофку, обустроить Северную набережную канала от моста Степана Разина до реки Екатерингофки, облагородить территорию и проложить необходимые сети. 

Также на совещании решили передать три участка на юге Петербурга под церкви.

Фото: watorious / Pikabu

Теги: благоустройство, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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