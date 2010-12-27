В Смольном решили, как будет благоустроен Обводный канал

В Смольном утвердили проект благоустройства Обводного канала, сообщила пресс-служба городского правительства. Речь пойдет об участке от улицы Степана Разина до Межевого канала. Такое решение приняли 11 ноября на рабочем совещании с членами городского правительства, которое провел губернатор города Александр Беглов.
В рамках проекта планируется реконструировать Гутуевский мост, построить новую переправу через реку Екатерингофку, обустроить Северную набережную канала от моста Степана Разина до реки Екатерингофки, облагородить территорию и проложить необходимые сети.
Также на совещании решили передать три участка на юге Петербурга под церкви.
Фото: watorious / Pikabu
Обсуждение ( 0 )