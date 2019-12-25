В Смольном соборе появится копия иконы Феодоровской Божией Матери

В создании точной копии использовались 3D-технологии.

В Смольном соборе разместят копию чудотворной иконы Феодоровской Божией Матери в конце октября. Размещение одобрила Санкт-Петербургская епархия.

Оригинал иконы находится в Костроме, в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре. Об этом сообщил "Деловой Петербург". Копию создали в рамках проекта Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры города.

Икону выполнили в технике темперной живописи. Оклад изготовили на основании 3D-модели, а рельеф отчеканен на металле. Лик оформили при помощи сусального золота и полудрагоценных камней. Копию создавали восемь мастеров, она уникальна и не будет массово растиражирована.

Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге