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В Смольном разъяснили запрет на посещение спортивных секций несовершеннолетними
Сегодня, 10:55
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В Смольном разъяснили запрет на посещение спортивных секций несовершеннолетними

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По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, необходимо прервать цепочку заболеваний.

С пятницы, 28 января, в Петербурге вводят запрет для несовершеннолетних на посещение театров, музеев, учреждений дополнительного образования. Об этом напомнил вице-губернатор Борис Пиотровский, сообщил "Интерфакс".

По словам чиновника, профессиональная спортивная подготовка продолжится, несмотря на запреты. Пиотровский отметил, важно прервать вирусную цепочку, которая есть в городе. В Смольном рассчитывают, что периода в две недели будет достаточно для того, чтобы город "в спокойном режиме пережил этот взрывной рост".

Так, к середине февраля предполагается снять ограничения. 

Фото: Piter.tv

Теги: борис пиотровский, вице-губернатор, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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