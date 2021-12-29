В Смольном разъяснили запрет на посещение спортивных секций несовершеннолетними

По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, необходимо прервать цепочку заболеваний.

С пятницы, 28 января, в Петербурге вводят запрет для несовершеннолетних на посещение театров, музеев, учреждений дополнительного образования. Об этом напомнил вице-губернатор Борис Пиотровский, сообщил "Интерфакс".

По словам чиновника, профессиональная спортивная подготовка продолжится, несмотря на запреты. Пиотровский отметил, важно прервать вирусную цепочку, которая есть в городе. В Смольном рассчитывают, что периода в две недели будет достаточно для того, чтобы город "в спокойном режиме пережил этот взрывной рост".

Так, к середине февраля предполагается снять ограничения.

Фото: Piter.tv