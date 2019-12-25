В Смольном разрешили строительство новых куполов в Петербургской консерватории

Проект предлагает переустроить два внутренних двора здания и создать над ними стеклянные и металлические купола.

КГИОП 28 декабря выдал разрешение на строительные работы по проекту реконструкции Консерватории имени Римского-Корсакова. Об этом рассказали в пресс-службе "Единого заказчика".

Проект предлагает переустроить два внутренних двора здания и создать над ними стеклянные и металлические купола. Так, площадь Консерватории увеличится более чем на 600 квадратных метров. Это позволит сделать дополнительные классы с новым оборудованием. Для сохранения исторических видов крыши силовые элементы заменят с деревянных на металлические. Её полный монтаж завершат к началу лета 2023 года. Сейчас строители усиливают фундамент.

В Консерватории завершают реставрировать фасады. Их покрасят в июне. Маски мифологических существ, растительный орнамент и другие украшения уже вернулись на два фасада здания.

Фото: Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)