В Смольном рассказали об украшении Петербурга к Новому году и Рождеству

Город обретет праздничный облик в декабре.

В этом году в Петербурге установят 62 новогодних ели. Самая высокая из них появится 20-го декабря на Дворцовой площади. Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол рассказал на заседании правительства о том, как город украсят к Новому году и Рождеству, передал корреспондент Piter.TV.

К 1 декабря праздничный облик обретут центральные проспекты, среди них ― Невский и Московский. К 10 включат подсветку оборудования, а 20 декабря зажгут огни на елях. Ель для Дворцовой будет доставлена 7 декабря из Всеволожского района.

В городе установят 15 елей высотой 20 метров, 44 ели ― 14 метров и 2 ели ― 8 метров. Светящиеся гирлянды появятся на площади Искусств, аллее Смольного, мосте Ломоносова, набережной канала Грибоедова, в Салтыковском сквере и других местах.



По Петербургу разместят тематические плакаты. Всего было подготовлено 3 макета.

Губернатор города Александр Беглов попросил уделить внимание украшению новостроек, так как там проживает много мнгогодетных семей, в том числе тех, которых туда поселили власти.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что большинство новогодних и рождественских мероприятий в Петербурге пройдут онлайн.

Фото: Piter.TV