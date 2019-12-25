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В Смольном рассказали, как сэкономить на проезде в метро
Сегодня, 22:07
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smirenny

В Смольном рассказали, как сэкономить на проезде в метро

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Речь идет о банковских картах.

В пресс-службе администрации Петербурга рассказали, как можно сэкономить на поездках в метро в следующем году. 

Речь идет о банковской карте с платежной системой "Мир". Для владельцев такой карты поездка будет стоить 44 рубля вместо 60. Если карта загружена в мобильное устройство, а у владельца есть возможность бесконтактной оплаты через смартфон, то стоимость одной поездки будет равна 33 рублям. 

 Через оплату единой карты петербуржца одна поездка обойдется в 39 рублей.

В Петербурге стали известны тарифы на воду, отопление и электроэнергию в 2021 году. 

Фото: Piter.TV, Смольный

Теги: проезд, цена на проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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