В Смольном рассказали, как сэкономить на проезде в метро

Речь идет о банковских картах.

В пресс-службе администрации Петербурга рассказали, как можно сэкономить на поездках в метро в следующем году.

Речь идет о банковской карте с платежной системой "Мир". Для владельцев такой карты поездка будет стоить 44 рубля вместо 60. Если карта загружена в мобильное устройство, а у владельца есть возможность бесконтактной оплаты через смартфон, то стоимость одной поездки будет равна 33 рублям.

Через оплату единой карты петербуржца одна поездка обойдется в 39 рублей.

В Петербурге стали известны тарифы на воду, отопление и электроэнергию в 2021 году.

Фото: Piter.TV, Смольный