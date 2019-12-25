В Смольном рассказали, чем запрещено кормить птиц

Зимой птицы нуждаются в помощи жителей города.

В комитете по природопользованию и охране окружающей среды Петербурга рассказали о том, чем лучше кормить птиц зимой. В зимнее время они нуждаются в большем количестве пищи для поддержания жизни.

Нелегкий период для птиц наступает с ноября по конец марта. Естественные корма в виде насекомых, семян и ягод оказываются недоступны, а световой день длится не более семи часов. Отмечается, что не любая подкормка принесет пернатым пользу. Универсальным кормом для большинства посетителей кормушек являются семена подсолнечника. Можно использовать очищенные, так и не очищенные, но кормить жареными нельзя ни в коем случае.

Также птиц можно кормить очищенными или расколотыми орехами, необжаренным арахисом, зерновыми смесями для канареек и попугаев, пшеном, несоленым свиным салом, замороженными или сухими ягодами рябины, свежими яблоками.

Также специалисты составили список того, чем птиц кормить нельзя. В него входит черный ржаной хлеб, жареные, испорченные и заплесневелые семена подсолнечника и зерновые смеси, жареные, соленые и сладкие орехи, остатки готовых блюд со стола, острые, соленые и копченые продукты.

Горожанам предлагают принять участие в фотоконкурсе "Птицы на кормушке" и акции "Покорми птиц зимой". Редких и необычных посетителей своей кормушки надо сфотографировать и выложить в "ВКонтакте" или Инстаграм с хэштэгом #покормитептицспб. В описании фотографий расскажите, где находится кормушка, какие птицы ее посещают, какие угощения предпочитают и что увлекательного происходит. Авторы лучших фото получат памятные призы.

С подробными условиями акции можно ознакомиться здесь.

Фото: pixabay.com