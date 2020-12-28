В Смольном пообещали увеличить в три раза закупки тест-полосок для глюкометров

Губернатор города заявил, что в 2022 году город приобретет 1,5 млн упаковок.

Петербуржцы пожаловались градоначальнику на нехватку в аптеках тест-полосок для глюкометров, которые предоставляются жителям Северной столицы по федеральной и региональной льготе. Об этом Александр Беглов заявил во время прямой линии в субботу, 25 декабря.

К главе Петербурга обратилась женщина, которая отметила, что тест-полоски появляются в аптеках два раза в месяц и заканчиваются в первые дни. Беглов пообещал закупить в три раза больше материалов, чем в этом году. Так, в 2021-м на закупку было потрачено около полумиллиона рублей, в 2022-м планируют приобрести 1,5 млн упаковок.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге появится сервис для приема обращений по медикаментам.

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