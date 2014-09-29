В Смольном подтвердили нехватку сил для уборки снега в Петербурге

Об этом заявил заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко в Законодательном собрании.

В четверг, 18 февраля, в Законодательном собрании Петербурга прошло заседание парламентской комиссии по экологии, на котором выступил заявил заместитель председателя комитета по благоустройству Егор Пащенко. Чиновник отметил, что в городе наблюдается нехватка работников ручного труда для уборки снега.

Специалисты обсудили борьбу со снежным осадками. Так, Пащенко отметил, что в периоды снегопадов в Петербурге задействуют 1665 дворников. 1180 из них привлекают по договорам, остальные работают в штате только днем. Дворники, привлекаемые по договору, работают в три смены. Помимо этого зафиксирована нехватка водителей механизированной техники. На 15 февраля Петербург располагает 1,7 водителя на единицу техники. И технику тоже необходимo дозакупить.

Ранее мы писали, что в двух районах Петербурга зафиксировали некачественную уборку снега.

Фото: Piter.TV