С начала февраля были очищены крыши более 5 тысяч крыш многоэтажек.

В двух районах Петербурга зафиксировали некачественную уборку снега. Об этом стало известно в ходе проверки хода уборки внутриквартальных территорий и очистку крыш в нескольких районах города.

Аутсайдерами стали территории в Красносельском и Кировском районах. Именно там были выявлены отсутствие обработки подходов к домам противогололёдными материалами, а также не было полной очистки внутриквартальных территорий от снега.

Проверку провели в Василеостровском, Кировском, Петроградском, Адмиралтейском, Центральном, Невском, Красногвардейском и Фрунзенском районах.

С начала февраля были очищены крыши более 5 тысяч крыш многоэтажек. Работы осуществляют ежедневно более 1000 кровельщиков.

Уборочные работы сегодня выполняли 6653 дворника, 497 ед. уборочной техники, 541 ед. средств малой механизации. За сутки было использовано 377 тонн противогололедных материалов.

В Госжилинспекции рассказали, кто и как должен убирать снег в Петербурге. За разные зоны отвечают разные ведомства.

За уборку снега в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском, Фрунзенском, Центральном районах отвечают районные администрации. За уборку в Петроградском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Петродворцовом, Пушкинском – органы местного самоуправления, которые находятся в границах эти районов. При этом администрация должна контролировать, как осуществляется уборка.

Придомовые территории являются зоной ответственности управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ЖК, которые обслуживают многоквартирный дом. Они же отвечают за наледь на крышах.

Фото: Piter.tv