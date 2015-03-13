В Госжилинспекции рассказали, кто и как должен убирать снег в Петербурге

За разные зоны отвечают разные ведомства.

Государственная жилищная Инспекция Петербурга объяснила, кто и как должен убирать снег в городе. Все зависит от того, о каком объекте идет речь.

За уборку снега в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском, Фрунзенском, Центральном районах отвечают районные администрации. За уборку в Петроградском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Петродворцовом, Пушкинском – органы местного самоуправления, которые находятся в границах эти районов. При этом администрация должна контролировать, как осуществляется уборка.

Придомовые территории являются зоной ответственности управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ЖК, которые обслуживают многоквартирный дом. Они же отвечают за наледь на крышах.

Большую часть улиц, бульваров, проспектов и переулков убирают подведомственные предприятия комитета по благоустройству. Садово-парковые предприятия Комитета приводят в порядок пешеходные маршруты в зонах зеленых насаждений, парках, скверах и садах.

Надземные и подземные пешеходные переходы, набережные и спуски к воде, мосты, тоннели и путепроводы находятся в ведении СПб ГБУ "Мостотрест".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что коммунальщики Васильевского острова не успевают очищать крыши от снега.

Фото: Piter.TV