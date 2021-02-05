Коммунальщики Васильевского острова не успевают очищать крыши от снега

Жители исторического центра Санкт-Петербурга рискуют стать жертвами "снежных обвалов" и других проблем.

Портал "Городская среда Санкт-Петербурга" опубликовал видео крыш Васильевского острова, снятое с высоты птичьего полета. По эксклюзивным кадрам можно понять: далеко не все крыши исторического центра города очищены от снежных наростов после мощного снегопада, прошедшего накануне.

Cообщается, что съемки велись в течение двух дней в окрестностях Тучкова переулка, Среднего проспекта В.О. и 1-й линии. За это время "ландшафт" местности не претерпел значительных изменений. Большая часть крыш покрыта внушительной снежной шапкой. Только в редких случаях крыши очищены силами местных ЖКХ или районной администрации, точечно можно заметить рабочих с лопатами и ломами (да и то, некоторые из них трудятся без страховки).

Редакция "Городской среды" сделала предположение, что подобная халатность в борьбе с последствиями стихии может привести к печальным последствиям. Издание вспомнило случаи обрушения крыш и травмирования людей, на которых падали сосульки или комья спресованного снега.

Видео: Городская среда Санкт-Петербурга