В Смольном поделились подробностями о новом комплексе для содержания бездомных животных в Красногвардейском районе

Александр Беглов выразил благодарность представителям бизнеса, поддержавшим идею создания гуманной среды для братьев наших меньших.

Администрация Петербурга планирует построить новый крупнейший центр для содержания безнадзорных животных в Красногвардейском районе. Об этом на заседании Правительства города сообщил губернатор Александр Беглов, отметив, что концепция застройки территории была официально утверждена, информирует телеканал "Санкт-Петербург".

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года заключено соглашение о сотрудничестве с частной организацией "Барристер", которая займется строительством многофункционального комплекса для временных приютов и ветеринарного ухода за бесхозными питомцами. Александр Беглов выразил благодарность представителям бизнеса, поддержавшим идею создания гуманной среды для братьев наших меньших.

Центр станет включать полноценные помещения для размещения животных, клиники для ветеринарного лечения и оказания дополнительной медицинской помощи домашним любимцам, имеющим хозяев.

Ранее ветеринары рассказали, как помочь собаке, если ее укусила змея.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)