Ветеринары сказали, как помочь собаке, если ее укусила змея

Крайне важно незамедлительно доставить собаку к ветеринару для получения квалифицированной помощи, соответствующей состоянию животного.

Согласно информации, опубликованной Государственной ветеринарной клиникой Санкт-Петербурга в социальной сети "ВКонтакте", у собак змеиные укусы наиболее часто затрагивают лапы, брюшную полость, нижнюю часть головы и область шеи. Специалисты дали рекомендации о действиях в подобных случаях.

Среди признаков укуса можно выделить: внезапную болезненную реакцию питомца, выражающуюся в визге и отпрыгивании от места происшествия (часто это случается в зарослях травы или кустарника), а также поскуливание, затрудненное дыхание и стремление кататься по земле. Вскоре развивается болезненный отек, иногда с выделением жидкости. Нередко наблюдаются опухание морды, повышенная активность, прихрамывание и демонстрация болевого синдрома. В течение часа возможно появление затруднений при глотании, учащенное дыхание, изменения сердечного ритма, состояние апатии и сонливости, сменяющееся возбуждением.

Первоочередные действия при змеином укусе:

Ограничить физическую активность собаки;

Приложить холодный компресс (лед или охлажденный предмет) к пораженному участку для уменьшения болевых ощущений и отека;

Обеспечить животному постоянный доступ к воде.

В ветеринарной аптечке необходимо иметь:

Преднизолон или дексаметазон (кортикостероидные препараты с противовоспалительным эффектом);

Антигистаминные средства (например, супрастин или тавегил).

Крайне важно незамедлительно доставить собаку к ветеринару для получения квалифицированной помощи, соответствующей состоянию животного.

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