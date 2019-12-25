В Смольном ответили пожаловавшимся Путину бизнесменам

Вице-губернатор указал, что бизнес своим обращением просит президента рассказать, когда коронавирус уйдет из Петербурга.

Представитель Смольного заявил, что ознакомился с письмом городских бизнесменов. Вице-губернатор Евгений Елин в комментарии для "Фонтанки" назвал послание "носящим странный характер". Елин напомнил, что снятие ограничений регулируется федеральным штабом, куда входит Сергей Собянин, вице-премьеры, Роспотребнадзор – там и устанавливаются критерии, при которых ограничения и снимаются.

Вице-губернатор сообщил, что из-за меньшего количества свободных коек для больных коронавирусом у Петербурга полностью не получается копировать действия властей Москвы по снятия ограничений. Все ограничения в городе регулировались, исходя из прогнозов медиков, а предположения "сбывались и выполнялись", отметил Елин.

Бизнес своим посланием попросил президента рассказать, когда коронавирус покинет Петербурга, считает вице-губернатор. Он добавил, что снятие ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в городе.

Накануне петербургские бизнесмены, работающие в наиболее пострадавших от пандемии и ограничительных мер сферах, написали письмо президенту России. Предприниматели просят президента помочь добиться от городской администрации конкретных сроков и условий возобновления работы отраслей, а также четкого плана по выводу из кризиса. Авторы обращения заявили, что "неопределенность, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес".

Фото: Piter.tv