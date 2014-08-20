Более 100 бизнесменов Петербурга попросили помощи у Путина

Под письмом подписались отельеры, представители туризма, деловых и профессиональных ассоциаций и союзов и другие.

Петербургские бизнесмены, работающие в наиболее пострадавших от пандемии и ограничительных мер сферах, написали письмо президенту России. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Так, под письмом подписались представители туризма, частные предприниматели и многие другие. Более 100 бизнесменов поставили свои подписи. В обращении отмечается, что в городе царит "неопределенность, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес города", практически все запреты продлены.

Предприниматели просят президента помочь добиться от администрации конкретных сроков и условий возобновления работы отраслей, а также четкого плана по выводу города из кризиса.

Ранее мы писали, что правительство выделило более 23 миллиардов на субсидии малому и среднему бизнесу.

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