Выплаты смогут получить предприниматели, которые смогли получить не менее 90% от штатной численности.

Правительство выделило более 23 миллиардов на субсидии малому и среднему бизнесу. Информация об этом появилась на официальном сайте правовой информации.

Теперь общая сумма поддержки бизнеса в России увеличилась с 81,2 миллиарда рублей до 104,4 миллиардов. Цель данных субсидий помочь субъектам МСП сохранить рабочие места в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях.

Выплаты смогут получить предприниматели, которые смогли получить не менее 90% от штатной численности.

Ранее мы писали, что петербургский рынок труда поддержат федеральными средствами.