В Смольном оценили представленную концепцию по развитию Охтинского мыса

Концепцию предоставила компания "Газпром нефть" в марте этого года.

В понедельник, 19 октября, стало известно, что вице-губернатор Николай Линченко оценил концепцию развития Охтинского мыса.

Чиновнику понравилась концепция. Он уверен, что она достаточно перспективная и может "вписаться при детальном проектировании с соблюдением строгих требований действующих ограничений по объектам культурного наследия".

В 2006 году компания "Газпром нефть" купила участок на Охтинском мысу. Изначально там планировали разместить "Охту Центр". Новый проект разрабатывало японское бюро Nikken Sekkei: там появится городское пространство с общественными и деловыми функциями, а также парк.

Сообщается, что проектирование комплекса осложняют археологические памятники, которые были обнаружены при раскопках.

Ранее мы писали, что "Газпром" подал в суд на КГИОП из-за Охтинского мыса.

Фото: citytowers.ru