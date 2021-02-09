В Смольном обсудили развитие медицины и строительство больниц

Беглов и Мурашко обсудили цифровизацию здравоохранения и новые медучреждения.

В Санкт-Петербурге губернатор провел встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, на которой обсудили ключевые направления развития медицины в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе обсуждения рассмотрели строительство новых больниц, внедрение цифровых технологий и расширение спектра высокотехнологичной медицинской помощи. Губернатор подчеркнул, что в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 21 медицинское учреждение для обеспечения горожан доступной и качественной помощью.

На данный момент уже открыли новый корпус 40-й больницы в Сестрорецке, детские поликлиники в Калининском районе и Шушарах, кабинет врача общей практики в Колпино и медицинский центр на Магнитогорской улице. Подключение стационаров и поликлиник к единой мединформационной системе осуществляется постепенно: система внедрена в 35 стационарах, всего планируется подключить 164 поликлиники. В 2025 году также ожидается проведение не менее 150 тыс. высокотехнологичных операций.

Фото: пресс-служба Смольного