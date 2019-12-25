  1. Главная
Выставка о медицине в искусстве заработала в Русском музее
Экспозиция посвящена 45-летию со дня основания НМИЦ имени В. А. Алмазова.

В Петербурге в Русском музее открылась выставка "Врачуя тела и души. Медицина в изобразительном искусстве", посвященная 45-летию со дня основания НМИЦ имени В. А. Алмазова. Об этом пишет ТАСС. 

В рамках экспозиции получится увидеть картину "Сестра милосердия" Павла Кондратьева, гравюру "Александр Македонский доверяет врачу" Константина Афанасьева, а также портреты именитых врачей Петра Бореля. 

Для нас задача сделать выставку, посвященную медицине в изобразительном искусстве, из собрания Русского музея, была очень почетной, важной и чрезвычайно интересной. Здесь 23 произведения, в первую очередь портреты знаменитых медиков из наших фондов, в том числе – портрет Боткина. 

Алла Манилова, генеральный директор Русского музея 

Ранее на Piter.TV: более 100 работ Пикассо, Дали и Матисса представят на выставке в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Русского музея 

