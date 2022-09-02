Более 100 работ Пикассо, Дали и Матисса представят на выставке в Петербурге

Парижская школа покажет свои шедевры в галерее Ленполиграфмаша.

В Петербурге стартует выставка "Шедевры мастеров Парижской школы". В экспозицию включено свыше 100 оригинальных произведений графики и скульптуры, созданных более чем 30 художниками XX века. Среди авторов — Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Анри Матисс, Марк Шагал, Морис Утрилло и другие мастера, чьи имена стали символами мировой художественной сцены.

Экспозиция будет разделена на пять тематических частей. В разделе "Мой Париж" собраны работы, посвящённые городу, ставшему центром творческой жизни многих художников. Блок "Душа цирка" раскрывает мир человеческих страстей через цирковую метафору. В "Линия. Форма. Цвет" представлены произведения, основанные на чистых абстрактных композициях. Раздел "Мир природы" включает интерпретации пейзажей и натюрмортов, а "Великие книги человечества" объединяет графические работы, созданные по мотивам литературной классики.

Выставка пройдёт в пространстве Bashmakov Gallery в квартале "Ленполиграфмаш".

Фото: pxhere