В Смольном напомнили о запрете пассажирской навигации в Петербурге

Речь также идет о пассажирских перевозках.

Комитет по транспорту напомнил о запрете движения всех типов судов по рекам и каналам Петербурга. Исключения составляют суда, которые обеспечивают безопасность судоходства, аварийно-спасательный и природоохранный флот, рыбопромысловые суда и те, что задействованы в работах по содержанию и ремонту городского имущества.

Нарушителей ждет административная ответственность. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Правоохранители, сотрудники МЧС и Смольного проводят "рейды" на воде.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реки и озера Ленобласти очистили от браконьерских сетей.

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