В Смольном 32 петербуржцев наградили за милосердие

К награде представляют в том числе помогавших адаптироваться гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и утратившим социальные связи.

В Петербурге прошла церемония награждения 32 горожан почетным нагрудным знаком губернатора "За милосердие" за вклад в дело профилактики бездомности и реализацию программ поддержки социально незащищенных граждан.

Награду получают также специалисты, которые помогают адаптироваться гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и утратившим социальные связи.

Губернатор отметил, что в Смольном рады чествовать людей, которые оказывают помощь нуждающимся. Петербург всегда славился своим милосердием. Помощь неравнодушных горожан оказалось неоценимой во время пандемии, когда многие пожилые люди не могли выйти из дома, оставаясь без лекарств и продуктов питания. Благодаря усердию неравнодушных граждан удалось спасти очень много жизней.

Ранее мы писали, что в июле более 250 тысяч петербуржцев обратились в Службу 122.

Фото: Смольный