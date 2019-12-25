В Смоленской области от наезда грузовика погибли 2 человека

Женщина, поспешившая на помощь, в тяжелом состоянии в больнице.

В Смоленской области грузовик сбил насмерть двух человек.

Жуткое ДТП произошло на 229 километре трассы М 1 в Смоленской области. Как удалось установить, у "Газели" лопнуло колесо, и водитель остановился, чтобы заменить его. Помогать ему вышел и пассажир. Попутный грузовик "МАН" под управлением 33-летнего водителя снес обоих мужчин.

Проезжавшая мимо 52-летняя женщина, увидев ДТП, остановила машину и побежала на помощь сбитым мужчинам, но была сбита ехавшим автомобилем Chery с 61-летним водителем. Женщина с травмами была госпитализирована в больницу. Мужчины погибли на месте ДТП.

Фото: ВК, СМОЛЕНСК как он есть